〔EIA库存周报〕美国原油库存续跌,炼厂产能利用率触及2007年迄今高位

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

06/08/12 较上周 较上年 06/08/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 385.7 1.6 22.7 384.4 -0.2 18.9

馏分油 121.1 0.5 -22.6 120.0 -0.1 -20.8

汽油 203.3 -0.9 -10.1 201.8 -1.7 -13.3

取暖油 25.8 0.1 -7.1 24.8 -0.3 -7.7

新配方(RFG)汽油 0.2 -0.1 0.2 0.1 0.0 0.0

煤油型航空燃料 38.7 -0.4 -3.4 39.2 -0.6 -3.4

原油日加工量 15.3 0.1 0.9 15.6 0.2 0.8

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.7 0.1 -0.4

路透6月13日电---美国政府周三公布的数据显示,上周美国原油库存再度减少,库欣库存自上周触及的纪录水平下降,而精炼厂产能利用率来到2007年迄今最高水平.

原油产品库存意外下跌,不过幅度不大.美国原油期货最初因该数据转升,但中午时即抹去涨幅,因疲弱美国经济数据和欧洲债务危机挥之不去损及市场人气.汽油期货上涨近1%.

美国能源资料协会(EIA)公布,截至6月8日当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周减少19.1万桶至3.844亿桶.路透调查中分析师预测减少140万桶.

上周炼厂产能利用率跳升1个百分点,至92%,为2007年8月以来首见.分析师原本预期产能利用率小幅下降0.1个百分点.产能利用率上升,抵消了原油进口的小幅增长.

尽管精炼厂产量提高,不过油品库存却意外降低,因国内需求较前周和去年同期上升.然而,过去四周美国整体油品需求仍较上年同期下降1.9%.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期约CLN2下跌0.70美元或0.84%,收报每桶82.62美元,交投区间在82.15至84.01美元. [ID:nSB1608582]

"夏日驾车季开始前,市场明显喜爱此次的汽油(库存)数据和高于预期的降幅,特别是PADD 1(东海岸)减少100万桶."Jefferies Bache能源部门高级副总裁Andy Lebow称.

美国原油期货合约交割地--库欣的库存减少38万桶,至4,740万桶,上周曾创纪录新高.

美国原油库存此前连升10周,库存水平触及1990年以来最高水准,之后即录得连续两周下挫.

上周美国汽油库存减少172万桶,至2.018亿桶;分析师预估为增加110万桶.包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少63,000桶至1.1997亿桶,分析师原先预估增幅为130万桶.(完)