〔EIA库存周报〕美国原油库存续跌,炼厂产能利用率触及2007年迄今高位

《专栏》货币掉期业务的市场需求日益扩大
中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
06/08/12 较上周 较上年 06/08/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 385.7 1.6 22.7 384.4 -0.2 18.9
馏分油 121.1 0.5 -22.6 120.0 -0.1 -20.8
汽油 203.3 -0.9 -10.1 201.8 -1.7 -13.3
取暖油 25.8 0.1 -7.1 24.8 -0.3 -7.7
新配方(RFG)汽油 0.2 -0.1 0.2 0.1 0.0 0.0
煤油型航空燃料 38.7 -0.4 -3.4 39.2 -0.6 -3.4
原油日加工量 15.3 0.1 0.9 15.6 0.2 0.8
油品供应
(四周移动平均) -----------------18.7 0.1 -0.4
路透6月13日电---美国政府周三公布的数据显示,上周美国原油库存再度减少,库欣库存自上周触及的纪录水平下降,而精炼厂产能利用率来到2007年迄今最高水平.
原油产品库存意外下跌,不过幅度不大.美国原油期货最初因该数据转升,但中午时即抹去涨幅,因疲弱美国经济数据和欧洲债务危机挥之不去损及市场人气.汽油期货上涨近1%.
美国能源资料协会(EIA)公布,截至6月8日当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周减少19.1万桶至3.844亿桶.路透调查中分析师预测减少140万桶.
上周炼厂产能利用率跳升1个百分点,至92%,为2007年8月以来首见.分析师原本预期产能利用率小幅下降0.1个百分点.产能利用率上升,抵消了原油进口的小幅增长.
尽管精炼厂产量提高,不过油品库存却意外降低,因国内需求较前周和去年同期上升.然而,过去四周美国整体油品需求仍较上年同期下降1.9%.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期约CLN2下跌0.70美元或0.84%,收报每桶82.62美元,交投区间在82.15至84.01美元. [ID:nSB1608582]
"夏日驾车季开始前,市场明显喜爱此次的汽油(库存)数据和高于预期的降幅,特别是PADD 1(东海岸)减少100万桶."Jefferies Bache能源部门高级副总裁Andy Lebow称.
美国原油期货合约交割地--库欣的库存减少38万桶,至4,740万桶,上周曾创纪录新高.
美国原油库存此前连升10周,库存水平触及1990年以来最高水准,之后即录得连续两周下挫.
上周美国汽油库存减少172万桶,至2.018亿桶;分析师预估为增加110万桶.包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少63,000桶至1.1997亿桶,分析师原先预估增幅为130万桶.(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
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