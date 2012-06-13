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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 07:37 BJT

《汇市简讯》欧元/美元初步阻力位在基准线切入位,或呈区间波动

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* 欧元受空头回补提振全线走强

* 市场希望希腊能够作出妥协,即便左翼激进联盟党取胜

* 20国集团(G20)峰会可能在下周初出现令人意外的结果

* 穆迪调降西班牙债信评级的行动反响甚微

* 欧元/美元开高0.5%,在亚洲时段可能呈现盘整走势

* 仍处于1.2435/1.2670的近期区间

* 昨日低点1.2472和一目均衡基准线切入位1.2634分别为初步支撑位和阻力位(完)

--编译 徐文焰;审校 杜明霞

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