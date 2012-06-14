《中国报摘》--中国证券报6月14日

* 头版头条:

--据悉,监管部门拟定的有关保险投资松绑政策的十几份文件,将为保险资管行业转型指明方向,保险资管公司将由专门管理保险资金的金融机构转型为综合管理多种资产的专业资产管理机构,将视野放宽至整个金融业,银行、信托、券商、基金均被纳入这盘创新大棋中.

* 其他:

--财政部、商务部日前联合发布公告,明确2012年老旧汽车报废更新补贴车辆范围及补贴标准.2012年1月1日至12月31日期间交售给报废汽车回收企业的,使用6年以上(含)且不到15年,车长大于4.8米(含)、小于7.5米,并于当年更新的农村客运车辆,补贴标准为每辆车11,000元.

--据上海证券交易所相关人士表示,上交所将重点从规范和简化基金产品创新服务流程等三方面支持基金公司业务创新.上交所一直高度重视基金市场创新和发展,正全力将基金市场建设成为辐射和连接股票市场、债券市场、大宗商品市场和衍生品市场的重要枢纽.

--中国公募基金业正式进入"千基"时代,6月12日成立的景顺长城上证180等权重ETF是市场的第1,000只基金.根据华泰联合数据,截至6月13日,公募基金的净资产规模为23,752.74亿元人民币,份额总规模为28,006.46亿份.其中,每只基金的平均资产净值是23.7亿元,低于2011年底的24.55亿元以及2007年时的94.67亿元.

--淡马锡[TEM.UL]控股高级董事总经理丁玮表示,淡马锡看好中国中长期发展潜力和中国资本市场,特别是蓝筹股的投资价值.淡马锡正按照上限申请增加QFII(合格境外机构投资者)投资额度.

--浦发银行(600000.SS)副行长穆矢在2011年度股东大会上表示,将着力应对关注类贷款上升趋势及资产质量下滑压力,在年度信贷计划安排上不新增融资平台贷款规模.目前,公司没有再融资计划.

--湖北能源(000883.SZ)公告,公司全资子公司湖北省能源集团与新疆生产建设兵团农五师拟共同投资设立新疆楚星能源发展有限公司,开展热电联产、风电及煤炭项目建设,一期2×150MW热电联产项目总投资额约18.21亿元,一期49.5MW风电项目总投资额约4.16亿元,合计22.37亿元.(完)

--整理 冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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