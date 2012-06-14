俄当局采取强硬手段 应对抗议挑战

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路透莫斯科6月13日电（记者 Steve Gutterman/Alissa de Carbonnel）---一个长周末早上八点，警察敲开了Ksenia Sobchak的家门，进屋进行搜查。

Sobchak周三对莫斯科一个电台称，周一警察在她的公寓里呆了很久，她甚至还没机会穿好衣服，警察就开始搜查她的东西。

警察离开前向Sobchak发出传票，要求她在第二天向调查人员报告，就5月7日普京就任总统前夜反对派集会时的暴力冲突接受质询，但她并没有参加那次集会。

这种搜查做法令人想起前苏联对待异己分子的手段，令民众思忖普京在对待挑战其权威的威胁上会走多远。

人权活动家阿列克谢娃（Lyudmila Alexeyeva）称：“普京没有发明新手段，他在做的多数都是照搬前苏联。”

批评人士称，普京正在使尽浑身解数走传统老路。

“我从没想到这样的压迫会重现在这个国家，”Sobchak说。她已故的父亲曾是圣彼得堡市市长，也是20年前普京走上政坛的引路人。

警察和调查人员周一还搜查了反对派领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）、乌达利佐夫（Sergei Udaltsov）和Ilya Yashin的住宅，就连冰箱和孩子的房间都没有放过，还收走了放有家人照片和电脑设备的一些盒子。

周二，至少有三家媒体的网站因黑客攻击访问受阻，这些网站都是抨击普京的平台，其中一家网站当时正直播示威游行。（完）