〔国际油市〕全球石油储量2011年增加8%,但供应忧虑仍存--BP

路透伦敦6月13日电---石油巨头BP(BP.L)周三表示,去年全球石油储量跳升8.3%,因开采增加且油价处于纪录高位令原本利润不高的项目在商业上变得可行,不过由于政治因素,供应可能难以满足需求.

BP在其年度全球石油和天然气储量估算中表示,综合考量该行业,2011年底全球石油储量为1.653万亿(兆)桶.

根据BP去年的全球能源统计评估,去年该数字为1.526万亿桶.

"常年来一个问题就是能源能否够我们用?"BP执行长Bob Dudley表示.

"这份评估报告的答案是'能':在当前消费率下,按当前产量计算,全球已探明储量还可供开采54年."

报告还显示,2011年天然气储量增加逾11%.(完)