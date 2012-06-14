〔国际油市〕全球石油储量2011年增加8%,但供应忧虑仍存--BP

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦6月13日电---石油巨头BP(BP.L)周三表示,去年全球石油储量跳升8.3%,因开采增加且油价处于纪录高位令原本利润不高的项目在商业上变得可行,不过由于政治因素,供应可能难以满足需求.
BP在其年度全球石油和天然气储量估算中表示,综合考量该行业,2011年底全球石油储量为1.653万亿(兆)桶.
根据BP去年的全球能源统计评估,去年该数字为1.526万亿桶.
"常年来一个问题就是能源能否够我们用?"BP执行长Bob Dudley表示.
"这份评估报告的答案是'能':在当前消费率下,按当前产量计算,全球已探明储量还可供开采54年."
报告还显示,2011年天然气储量增加逾11%.(完)
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。