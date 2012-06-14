〔金砖国家〕6月13日股汇市收盘纵览

路透6月14日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月13日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.71%,报919.47点.

中国股市:沪综指放量收高1.3%.隔夜美股从处于困境的欧洲债市中获得指引反弹收高,国内股市在保险及券商股领涨下亦大幅上扬.但分析人士认为,在外部风险未消下市场观望情绪仍重,短期股指料仍围绕2,300点附近整固.沪综指.SSEC收报2,318.924点,上涨29.133点或1.27%.上海A股成交额为737亿元人民币,上交易日为551亿元.[.SSCN]

香港股市:在中国保险类股推升下收涨,但欧洲零售商思捷环球股价下挫,抑制指数涨幅.恒生指数.HSI收高0.82%,恒生国企指数.HSCE上涨1.5%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三小幅收涨.尽管客盘美元需求旺盛,盘中一度小幅推低即期汇价,但午后以欧元为代表的非美货币走强,最终带动人民币略升.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水330点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4021元.[CNY/CN]

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印度股市:指标BSE指数.BSESN收升0.1%,报16,880.51点,在过去八个交易日中录得第七日走高,该指数6月迄今累计涨幅为4.1%,大部分源自印度央行降息的预期.周四印度将公布关键的通胀数据,可能会决定印度央行是否将调降利率,从而进一步推升国内股指.[.BO][ID:nL3E8HD8KI]

印度汇市:卢比兑美元周三上涨,终止了连跌三日的颓势,得益于欧元持稳,但在全球重要事件及下周举行的印度央行政策会议前夕,投资者依然谨慎.据SBI数据SBITREASURY01,卢比兑美元INR=D2收报55.68/69,高于周二收盘价55.80/81.[INR/][ID:nL3E8HD8RK]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,309.580点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS升1.89%至705.71点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.64%至32.4500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.59%,报40.7800.

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巴西股市:周三上涨,受建筑类股和大宗商品鼓舞.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.09%,报55,650.51点,交易商在期货和期权合约到期之际调整仓位.[ID:nL1E8HDJCT]

巴西汇市:拉丁美洲货币周三普遍下滑,因美国经济数据逊于预期和欧债担忧挥之不去打击了投资者信心.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL跌0.29%,报2.0706雷亚尔.该汇价仍低于2.05,这是激发巴西央行在周一出手干预汇市的水平.[ID:nL1E8HDHF2]

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南非股市:小幅上涨,得益于投资者重新买入大型铂金(白金)矿商Impala Platinum(IMPJ.J)股票,铂金现货价格走低曾拖累该股连跌数周.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升0.56%,报30,050.04点.综合指数.JALSH收涨0.54%,报34,037.83点.[.J][ID:nL5E8HDGJ6]

南非汇市:在南非公布逊预期的零售销售数据后,南非兰特兑美元一度下滑,但在尾盘跟随欧元走强.截止1640GMT,兰特/美元ZAR=D3升0.3%,报8.3650,高于日内低位8.4299.[ZAR/][ID:nL5E8HDHIH](完)