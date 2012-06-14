〔香港新股〕小南国开始为IPO推介,中铝工程初定下周路演--IFR

路透6月14日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国主要连锁餐饮营运商--小南国集团计划周四开始为香港上市进行推介，是次拟募集约7,000万美元，较之前的1亿美元集资目标缩减三分之一。该交易预计于下周定价。

美银美林、工银国际和国泰君安证券负责安排是次发行。渣打(2888.HK)(STAN.L)不再担任主承销商。

该公司去年9月曾尝试发行3.35亿新股，参考价格区间为1.65-2.20港元，相当于10.9至14.5倍的2012年市盈率。后由于市况不佳而搁置交易。

中国铝业公司子公司中铝工程国际初定于下周开始为香港上市交易进行路演，是次计划募集资金约2亿美元。该公司希望本月底定价，并于下月初挂牌上市。中金任独家承销商。(完)

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