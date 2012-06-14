〔香港新股〕小南国开始为IPO推介,中铝工程初定下周路演--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月14日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国主要连锁餐饮营运商--小南国集团计划周四开始为香港上市进行推介，是次拟募集约7,000万美元，较之前的1亿美元集资目标缩减三分之一。该交易预计于下周定价。
美银美林、工银国际和国泰君安证券负责安排是次发行。渣打(2888.HK)(STAN.L)不再担任主承销商。
该公司去年9月曾尝试发行3.35亿新股，参考价格区间为1.65-2.20港元，相当于10.9至14.5倍的2012年市盈率。后由于市况不佳而搁置交易。
中国铝业公司子公司中铝工程国际初定于下周开始为香港上市交易进行路演，是次计划募集资金约2亿美元。该公司希望本月底定价，并于下月初挂牌上市。中金任独家承销商。(完)
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--整理 黄凯;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。