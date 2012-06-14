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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 08:14 BJT

〔中国个股〕中化国际出资至多28.2亿元向凯雷等购江苏圣奥61%股权

路透上海6月14日电---中国化工产品生产及贸易商中化国际(控股)股份有限公司(600500.SS)周四公告称,全资子公司中化国际新加坡将以至多28.2亿元人民币,向凯雷亚洲基金旗下公司及八位自然人收购江苏圣奥化学科技公司60.97%股权.

中化国际新加坡将向凯雷亚洲基金三期旗下的OXYGEN PARTNERS收购江苏圣奥40%股权.本次交易,中化国际将基于江苏圣奥2012-2017年盈利预测及可比上市公司估值,确定上述交易价格.

公告称,江苏圣奥是全球最大的橡胶化学品6PPD的生产厂商,与中化国际的天然橡胶、合成橡胶、精细化工等业务具有高效协同价值.此次并购将为其未来在橡胶化学品行业的后续产业拓展打开广阔发展空间,并有助于公司增强研发和产业转化能力,获取核心技术和产品,完善产业链,增加投资收益.

江苏圣奥2011年营收为23.33亿元,净利为4.37亿元;今年前四月营收为7.92亿元,净利为1.42亿元.

中化国际周三收报7.11元,过去一个月累地下跌6.3%.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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