〔中国个股〕中化国际出资至多28.2亿元向凯雷等购江苏圣奥61%股权

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月14日电---中国化工产品生产及贸易商中化国际(控股)股份有限公司(600500.SS)周四公告称,全资子公司中化国际新加坡将以至多28.2亿元人民币,向凯雷亚洲基金旗下公司及八位自然人收购江苏圣奥化学科技公司60.97%股权.
中化国际新加坡将向凯雷亚洲基金三期旗下的OXYGEN PARTNERS收购江苏圣奥40%股权.本次交易,中化国际将基于江苏圣奥2012-2017年盈利预测及可比上市公司估值,确定上述交易价格.
公告称,江苏圣奥是全球最大的橡胶化学品6PPD的生产厂商,与中化国际的天然橡胶、合成橡胶、精细化工等业务具有高效协同价值.此次并购将为其未来在橡胶化学品行业的后续产业拓展打开广阔发展空间,并有助于公司增强研发和产业转化能力,获取核心技术和产品,完善产业链,增加投资收益.
江苏圣奥2011年营收为23.33亿元,净利为4.37亿元;今年前四月营收为7.92亿元,净利为1.42亿元.
中化国际周三收报7.11元,过去一个月累地下跌6.3%.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。