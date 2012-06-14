〔中国个股〕中化国际出资至多28.2亿元向凯雷等购江苏圣奥61%股权

公告称,江苏圣奥是全球最大的橡胶化学品6PPD的生产厂商,与中化国际的天然橡胶、合成橡胶、精细化工等业务具有高效协同价值.此次并购将为其未来在橡胶化学品行业的后续产业拓展打开广阔发展空间,并有助于公司增强研发和产业转化能力,获取核心技术和产品,完善产业链,增加投资收益.