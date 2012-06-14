〔离岸人民币〕韩国产业银行寻求发行三年期离岸点心债,利率在3.3%区域--IFR

路透6月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，韩国产业银行正寻求发行基准规模的三年期离岸点心债,利率在3.3%区域。该案由巴克莱(BARC.L)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和韩国产业银行（亚洲）牵头,周三晚或将完成定价。规模料在10亿元人民币。

尽管这并非KDB首次发行点心债,但将是其首次发行基准规模的点心债。KDB此前曾发行6.02亿人民币的点心债,到期时间介于2012年9月至2013年1月,因此有必要及早确定再融资。

新融资指导价与交通银行香港上周发行的9.98亿人民币,利率为3.3%的三年期存款证相近。KDB的穆迪／标准普尔／惠誉信用评级分别为A1／A／A+,尽管交通银行的评级稍低为A3／A-／A-,但其更为接近人民币流动性的源头。(完)

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