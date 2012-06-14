〔离岸人民币〕韩国产业银行寻求发行三年期离岸点心债,利率在3.3%区域--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，韩国产业银行正寻求发行基准规模的三年期离岸点心债,利率在3.3%区域。该案由巴克莱(BARC.L)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和韩国产业银行（亚洲）牵头,周三晚或将完成定价。规模料在10亿元人民币。
尽管这并非KDB首次发行点心债,但将是其首次发行基准规模的点心债。KDB此前曾发行6.02亿人民币的点心债,到期时间介于2012年9月至2013年1月,因此有必要及早确定再融资。
新融资指导价与交通银行香港上周发行的9.98亿人民币,利率为3.3%的三年期存款证相近。KDB的穆迪／标准普尔／惠誉信用评级分别为A1／A／A+,尽管交通银行的评级稍低为A3／A-／A-,但其更为接近人民币流动性的源头。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 黄凯; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。