〔离岸人民币〕中国农业发展银行计划发行新点心债--IFR

路透6月14日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国农业发展银行计划发行的新点心债，据称期限将与1月所发债券相同。

该行1月在点心债市场发行离岸人民币债券30亿元（4.75亿美元），包含一笔12亿元票息3%的两年期债、一笔5.5亿元票息3.2%的三年期债，以及一笔3.5亿元票息3.5%的五年期债，目前在二级市场的利率分别报在3.05%-3.14%、3.13%-3.23%与3.53%-3.63%。

对于新发的两年与三年期债，价格或较现有债券略有溢价，因年期各长五个月。但五年期债定价可能较有难度，因中国进出口银行周一刚把五年期点心债票息定在3.35%。农发行当然希望定价不输该行，但从农发行债券今日二级市场表现来看，这点恐怕不易做到。

农发行已委托中国银行（香港）和渣打银行（香港）担任联席簿记管理人兼联席主承销商，负责这次点心债发行。工银亚洲、建银国际、农业银行香港分行与交通银行香港分行亦担任联席主承销商。

如果市况允许，发债预计将很快启动。(完)

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