〔美国个股〕戴尔计划削减20亿美元成本,调整销售结构(更新版)

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路透6月13日电---美国第二大个人电脑(PC)厂商戴尔DELL.O计划在未来三年削减逾20亿美元成本,主要将从供应链和销售团队入手.目前该公司更加注重满足企业的科技需求.

戴尔股价周三最多上涨约4%,终场缩减涨幅.该股2012年迄今仍下跌约15%,因季度获利情况令人失望且投资者担心移动设备正在打击PC支出.

戴尔高管在德州奥斯丁的会议上告诉分析师,软件和服务是一个重要增长领域.戴尔表示其企业软件和服务业务有望保持年均10%的增长速度,直到2016会计年度.

由于苹果(AAPL.O)的iPad和其他移动产品吸引了大量消费者,导致个人电脑市场增长放缓.戴尔积极进行并购,希望实施多元化经营,改变以个人电脑为主的局面.

该公司在过去12个月收购了八家公司,其中包括Wyse Technology和SonicWall.

"我们的软件业务规模适中,这是一个可以快速增长的领域,"戴尔执行长Michael Dell在会议上表示."我们进行了一些成功的收购,这将给我们一个好的开端."

戴尔周二表示将开始发放每股0.32美元的年度股息,计划将自由现金流的20%-35%回馈给股东,高于先前的目标.

虽然投资者对分红表示欢迎,但部分分析师却对在这个时间提出分红的合理性提出质疑.

"对于创造更多股东价值,我们认为这是积极的一步,但在公司的转型远未完成之际,我们质疑这是否是最有效利用现金的方式,"Sterne Agee分析师Shaw Wu表示.