《中国报摘》--其他报纸重要消息6月14日

**上海证券报**

--券商保荐中国西部企业上市获得监管部门支持.券商投行人士日前透露,深交所已专门设立西部专项奖励基金,奖励券商加大西部中小企业保荐工作.

--国家发改委副主任解振华表示,将通过产业结构调整,加快淘汰电力、钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,大力发展服务业和战略性新兴产业.到2015年,服务业增加值占国内生产总值的比重要提高4个百分点,达到47%,战略性新兴产业增加值比重达到8%.其中,节能环保产业增加值比重达2%左右,总产值达到4.5万亿元人民币.

**人民日报**

--中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议称,今后将健全食品安全监管体系,严格落实生产经营者主体责任,建立食品安全信用档案.

--财政部、商务部近日发布公告,明确2012年老旧汽车报废更新补贴车辆范围及补贴标准.符合补贴范围的老旧汽车车主,可按有关规定申请补贴资金.

--晶能光电(江西)有限公司当天发布新一代硅基大功率LED芯片产品.晶能光电是世界上唯一一家实现硅基LED产品量产的公司,此次推出的4款硅基大功率LED芯片产品主要应用于室内、室外和便携式照明市场.

**21世纪经济报 道**

--华侨城A(000069.SZ)高管透露,公司准备将欢乐谷的门票作为收益凭证,在深交所挂牌.具体操作思路是,将欢乐谷的门票收入作为一种资产抵押,利用资产证券化的方式公开发行,此种产品为5年期债券,规模大概是20-30亿元.

**第一财经日报**

--铁路机车在手订单已不多的中国南车(1766.HK)(601766.SS)和中国北车601299.SS,终于迎来铁道部今年首次机车正式招标.据了解,一台7200kW电力机车的价格约在1,500万元,此次启动招标的126台机车,总金额近20亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李文科/冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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