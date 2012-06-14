〔中国个股〕天顺风能以1,518万欧元收购Vestas丹麦风塔工厂

路透上海6月14日电---中国天顺风能(苏州)股份公司(002531.SZ)周四公告称,旗下子公司拟出资1,518万欧元,向全球最大风机生产商Vestas(VWS.CO)收购其位于丹麦Varde的风塔工厂.

此次出手收购的是天顺风能全资子公司天顺风能(新加坡)旗下天顺欧洲公司.5月31日,天顺风能董事会决定向天顺新加坡增资2,000万美元,用于在欧洲建立风塔及风塔零部件生产基地.

Varde风塔工厂是Vestas在欧洲唯一专业从事风塔生产制造的工厂,具有年产405套大型风塔的生产能力.

公告称,本次资产收购有利于提升天顺风能风塔产品的研发设计能力和生产技术水平,尤其是海上风塔产品的研发设计能力和生产技术水平,有利于公司在欧洲快速形成包括海上风塔在内的风塔产品规模化生产能力,加大在欧洲的市场开拓力度.

天顺风能曾与Vestas在2011年签订五年供货协议,明确Vestas在2012-2014年的采购量分别不低于100套,250套和300套.此次天顺风能的收购对该协议不购成影响.

美国商务部5月底对中国输美应用级风塔反补贴初步裁定,中国应用级风塔对美国相关产业构成实质损害,裁定天顺风能税率为26%.有分析人士指出,天顺风能此次海外并购,可规避美国双反制裁,减少不利影响.

因连续发布获利预警,Vestas自去年11月以来,累计跌幅已达65%.丹麦当地报纸此前报导称,中国前两大风机生产商华锐风电(601558.SS)和新疆金风科技(002202.SZ)(2208.HK)有意向Vestas发起竞购.[ID:nSB1490932]

天顺风能是中国最具规模的风力发电塔架制造企业之一,其股票自周一起因筹划海外收购而停牌,上周五收报15.31元.(完)