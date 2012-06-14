版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 08:19 BJT

〔日本股市〕日经指数低开,投资者在重大事件发生前保持谨慎

路透东京6月14日电---日股日经指数周四低开,此前美国零售销售数据令人失望拖累美股下跌,且投资者在可能改变欧元区命运的希腊选举前保持谨慎.

日经指数.N225盘初下跌0.6%,至8,534.61点.东证股价指数.TOPX跌0.5%,至722.79点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐