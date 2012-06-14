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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 08:13 BJT

****主要国家经济指标预测--6月14日****

路透6月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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6月14日(四)

0430 日本工业产出修正值 4月 -- +0.2%

产能利用指数(较上月) -- +1.3%

0600 德国趸售物价指数(较前月) 5月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.4%

0730 瑞士央行利率决议 第二季 0.13% 0.25%

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.2% +0.5%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 持平 +0.4%

(较上年同期) +1.7% +1.9%

0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +2.8%

薪资(较上季) -- +2.5%

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -0.2% 持平

(较上年同期) +1.8% +2.3%

扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.3%

1230 美国实质所得 5月 -- 持平

1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,323 赤字1,241.1

1230 加拿大产能利用率 第一季 80.5% 80.5%

1230 加拿大新屋价格 4月 +0.3% +0.3%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月9日当周 37.5 37.7

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.775

续请失业金人数(万人) 6月2日当周 326.9 329.3

1500 日本央行利率决定 6月 -- 0.1%

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.2%

2100 韩国进口物价(较上年同期) 5月 -- +1.7%

出口物价(较上年同期) -- +2.0%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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6月13日(三)

0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心 6月 95.6 --

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.1% 持平

(较上年同期) +2.3% 2.3%

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.2% -0.3%

(较上年同期) +2.2% +2.1%

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 4月 赤字42 --

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% -0.2%

(较上年同期) -2.3% -2.2%

0800 意大利CPI(较前月) 5月终值 持平 持平

(较上年同期) +3.2% +3.2%

HICP(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +3.5% +3.5%

0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -0.8% -1.0%

(较上年同期) -2.3% -2.7%

1100 美国抵押贷款指数 6月8日当周 949.4 --

再融资指数 5,334.3 --

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -1.0% -0.6%

(较上年同期) +0.7% +1.1%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.7% +2.8%

1230 美国零售销售(较前月) 5月 -0.2% -0.2%

扣除汽车的零售销售(较前月) -0.4% 持平

1400 美国企业库存 4月 +0.4% +0.3%

2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%

2245 新西兰食品价格指数 5月 +0.3% --(完)

--编译 王翔琼/隋芬;审校 张荻

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