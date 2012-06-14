主要国家经济指标预测--6月14日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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6月14日(四)
0430 日本工业产出修正值 4月 -- +0.2%
产能利用指数(较上月) -- +1.3%
0600 德国趸售物价指数(较前月) 5月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.4%
0730 瑞士央行利率决议 第二季 0.13% 0.25%
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 持平 +0.4%
(较上年同期) +1.7% +1.9%
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +2.8%
薪资(较上季) -- +2.5%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -0.2% 持平
(较上年同期) +1.8% +2.3%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
1230 美国实质所得 5月 -- 持平
1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,323 赤字1,241.1
1230 加拿大产能利用率 第一季 80.5% 80.5%
1230 加拿大新屋价格 4月 +0.3% +0.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月9日当周 37.5 37.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.775
续请失业金人数(万人) 6月2日当周 326.9 329.3
1500 日本央行利率决定 6月 -- 0.1%
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.2%
2100 韩国进口物价(较上年同期) 5月 -- +1.7%
出口物价(较上年同期) -- +2.0%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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6月13日(三)
0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心 6月 95.6 --
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.1% 持平
(较上年同期) +2.3% 2.3%
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.2% -0.3%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 4月 赤字42 --
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -2.3% -2.2%
0800 意大利CPI(较前月) 5月终值 持平 持平
(较上年同期) +3.2% +3.2%
HICP(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +3.5% +3.5%
0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -0.8% -1.0%
(较上年同期) -2.3% -2.7%
1100 美国抵押贷款指数 6月8日当周 949.4 --
再融资指数 5,334.3 --
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -1.0% -0.6%
(较上年同期) +0.7% +1.1%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.7% +2.8%
1230 美国零售销售(较前月) 5月 -0.2% -0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) -0.4% 持平
1400 美国企业库存 4月 +0.4% +0.3%
2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
2245 新西兰食品价格指数 5月 +0.3% --(完)
--编译 王翔琼/隋芬;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。