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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 08:21 BJT

《中国报摘》--金融时报6月14日

* 头版头条:

--中国外交部发言人刘为民称,G20峰会应鼓励并支持欧元区应对欧债危机举措.

* 其他:

--国家开发银行[CHDB.UL]日前成功发行了目前国内首只以农产品加工业为主的集合票据,同时也是目前国内规模最大的一笔涉农中小企业集合票据.(完)

--整理 李文科; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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