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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 08:22 BJT

〔韩国股市〕美经济放缓和希腊疑虑打压韩股盘初小跌,造船股下挫

路透首尔6月14日电---韩国股市周四开盘小跌,更多迹象显示美国经济放缓,且周末希腊大选将决定该国在欧元区的去留,都让投资者感到不安.

造船企业现代重工(009540.KS)跌1.1%,STX Offshore & Shipbuilding067250.KS跌1%.

0001GMT,综合股价指数(KOSPI).KS11下滑0.2%,报1,855.57点.(完)

--编译 艾茂林;审校 张涛

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