〔日本个股〕瑞萨电子将从四家银行获得6.3亿美元贷款--每日新闻

《专栏》货币掉期业务的市场需求日益扩大
中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
路透东京6月14日电---日本每日新闻报导,瑞萨电子正在做最后的协调,从四家银行获得500亿日圆(6.3亿美元)贷款,之前公司大股东拒绝其注资要求.
每日新闻报导,该公司大股东三菱电机(6503.T)、日立(6501.T)和NEC(6701.T)都同意为公司提供贷款担保.
瑞萨电子此前计划筹资逾1,000亿日圆新资本,并削减至少1.2万个工作岗位.瑞萨电子是全球第五大芯片制造商,由日立、三菱电机和NEC的芯片部门相继合并而成. (完)
--编译 李爽; 审校 艾茂林
中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
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