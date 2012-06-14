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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 08:24 BJT

〔日本个股〕瑞萨电子将从四家银行获得6.3亿美元贷款--每日新闻

路透东京6月14日电---日本每日新闻报导,瑞萨电子正在做最后的协调,从四家银行获得500亿日圆(6.3亿美元)贷款,之前公司大股东拒绝其注资要求.

每日新闻报导,该公司大股东三菱电机(6503.T)、日立(6501.T)和NEC(6701.T)都同意为公司提供贷款担保.

瑞萨电子此前计划筹资逾1,000亿日圆新资本,并削减至少1.2万个工作岗位.瑞萨电子是全球第五大芯片制造商,由日立、三菱电机和NEC的芯片部门相继合并而成. (完)

--编译 李爽; 审校 艾茂林

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