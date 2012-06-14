《全球重要经济事件一览表》--6月14日-6月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月14日(四)

维也纳--第161届(常规)OPEC会议.

法兰克福--欧洲央行(ECB)发表月报(0800).

华盛顿--世界银行行长佐利克参加彼得森国际经济研究所举行的"与佐利克对话"活动,讨论全球经济前景和外交政策问题(1630).

加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(最后一日).

东京--日本央行货币政策会议(至6月15日).

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景发表讲话(0700).

德国曼海姆--德国央行总裁魏德曼在一个论坛上发表演讲(1330).

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在Stockholm Centre for Commercial Law举办的信用评级机构会议上发表演讲,主题为"央行总裁看评级机构的作用"(1130).

伦敦--英国央行总裁金恩将在Mansion House讲话(2000).

首尔--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加韩国央行会议,主题为"危机后的货币和宏观审慎政策"(至6月15日).

苏黎世--瑞士央行发表货币政策评估并举行记者会(0730),还将发表2012年金融稳定报告(0800).

华盛顿--国际金融协会(IIF)常务董事Charles Dallas召开记者会,向20国集团(G20)领袖发布IIF政策信函.

克利夫兰--美国总统奥巴马就经济发表演讲.

加拿大蒙特利尔--加拿大央行副总裁Agathe Cote在魁北克妇女金融协会(Association of Quebec Women in Finance)发表演讲(1705).

渥太华--加拿大央行公布金融体系评估报告(1430).

6月15日(五)

东京--日本央行货币政策会议(最后一日).

斯德哥尔摩--瑞典央行全体理事会议.

法兰克福--第14届欧洲央行(ECB)及其观察家会议.ECB总裁德拉吉发表讲话(0650),ECB执委普雷特参加小组辩论(0900),葡萄牙财长Vitor Gaspar发表演讲(1200),爱尔兰央行副总裁Stefan Gerlach发表演讲(1240).

柏林--德国财政部长朔伊布勒在一次会议上发表演讲.

亚特兰大--社区发展金融机构(CDFI)基金主管Donna Gambrell在第38届年会上发表主题演讲(1530).

6月18日(一)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(至6月19日).

东京--日本央行公布月度报告(0500).

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加小组讨论,主题为ECB在危机中的角色(1200).

6月19日(二)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(最后一日).

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议(第一日).

悉尼--澳洲央行公布6月5日货币政策会议记录(0030).

柏林--德国联邦宪法法院就欧洲金融稳定基金和财政条约做出裁决.

东京--日本央行公布5月22-23日货币政策会议记录(2350).

6月20日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1630).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克召开媒体简布会(1815).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定计划(至6月21日).

东京--日本央行总裁白川方明将在信用金库全国协会会议上讲话(0635).

伦敦--英国央行公布季度公报,并公布6月6-7日货币政策委员会会议记录.

奥斯陆--北欧部长理事会(Nordic Council of Ministers)召开关于法国的会议.

奥斯陆--挪威央行货币政策执委会举行利率会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

6月21日(四)

卢森堡--欧元集团会议.

法兰克福--欧洲央行管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定计划(最后一日).

日本鹿儿岛--日本央行审议委员石田浩二与当地商业领袖会面.

悉尼--澳洲央行公布月度公报(0030).

瑞士苏黎世--瑞士央行公布2012年6月份月度统计报告和银行业统计报告(0700).

加拿大哈利法克斯(Halifax)--加拿大央行总裁卡尼在大西洋市场研究所(Atlantic Institute for Market Studies)发表讲话(1645).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 王兴亚

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