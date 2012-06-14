《新兴市场重要经济事件预告》--6月14日-6月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月14日(四)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)第161次(普通)会议.

蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审议机构中国会议.

华盛顿--世界银行行长佐利克参与彼得森国际经济研究所主办的"与佐利克对话"活动,探讨全球经济前景和对外政策议题(1630).

华盛顿--国际金融协会(IIF)总裁Charles Dallas举行记者会,发表IIF致20国集团(G20)首脑的政策信函,G20峰会将于6月18-19日在墨西哥洛斯卡沃斯举行.

首尔--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加韩国央行会议,会议主题为"金融危机余波下的货币政策和审慎宏观政策"(至6月15日).

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议.

印度海得拉巴--印度央行总裁苏巴拉奥,副总裁K. C. Chakrabarty,Subir Gokarn,Anand Sinha和H.R. Khan出席金融稳定发展理事会(FSDC)小组委员会会议(0900).

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议.

特拉维夫--以色列央行总裁费舍尔在以色列央行金融稳定会议上发表讲话(0600).

布达佩斯--匈牙利央行总裁Andras Simor和副总裁Julia Kiraly在央行会议上发表讲话.

圣地亚哥--智利央行举行议息会议(2200).

波哥大--哥伦比亚财政部长Juan Carlos Echeverry在题为"华尔街眼中的哥伦比亚"会议上发表演讲.

6月15日(五)

利马--秘鲁央行发表通胀报告.

6月16日(六)

伊斯坦布尔--黑海经济合作会议(至6月27日).

6月18日(一)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(至6月19日).

印度孟买--印度央行公布2012-13年第一季度货币政策评估.

圣地亚哥--智利央行发表货币政策季报(1500).

6月19日(二)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(最后一日).

拉巴特--摩洛哥央行理事会会议.

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).

布拉格--捷克央行发表最新的银行业压力测试报告.

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer举行记者会介绍2011/2012年金融稳定报告(0800).

6月20日(三)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会暨全体理事大会,不发表利率声明(至6月21日).

第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.

温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

6月21日(四)

卢森堡--欧元集团会议.

法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会暨全体理事大会,不发表利率声明(最后一日).

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

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