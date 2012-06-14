《中国重要政经日程》--6月14日

=============================今日重要政经日程==========================

6/14(四)

*--国家主席胡锦涛今日起将对丹麦进行国事访问.

--国新办新闻发布会,国家林业局副局长张永利介绍"第二次全国石漠化监测结果"等方面情况,并答记者问.

--中国国际交流中心"经济每月谈"在北京举行,本期主题是如何实现稳增长.

--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.

=============================近日重要政经日程==========================

6/15(五)

--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.

--中国将在酒泉基地发射神州九号飞船

6/16(六)

--由中国社会科学院经济研究所、首都经济贸易大学等联合主办的第六届"中国经济增长与周期"论坛在北京举行.

6/20(三)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.

--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.

6/21(四)

--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.

--贸促会主办的2012中外服务贸易企业洽谈会在北京举行,至周五.

6/28(四)

--首届广州金交会中小企业融资论坛在广州举行.

--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

7/6(五)

--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.

8/26(日)

--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)