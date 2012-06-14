《热点透视》欧元大危机将迫使瑞士央行实施资本管制

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 石冠兰

路透伦敦6月13日电---瑞郎汇率限制就像一块昂贵的瑞士表:技术精湛但花费巨大--央行发行天文数字的新钞.目前,它还算奏效.

瑞士央行去年9月设定了瑞郎/欧元汇率上限,瑞郎将自2008年以来升值25%.逃离欧元的投资者不断挑战瑞郎兑欧元汇价上限1.20,瑞郎有被继续推高的风险.瑞士担心这会将该国推入衰退和严重通缩.

瑞士央行的防御举措更像是拉斯维加斯的赌徒,而非钟表匠.但瑞士央行可以印制自己的瑞郎筹码.过去一年瑞士央行货币基础已增长近两倍,接近国内生产总值(GDP)的40%,为美国联邦储备理事会(美联储,FED)的两倍.无限量发行瑞郎吸纳欧元--5月外汇储备已飙升至3,038亿瑞郎,光5月就增长662亿瑞郎.

理论上说,资金增加将导致通胀.但由于瑞士央行实施了流动性回笼操作,这些资金并未对经济造成影响.广义M3货币供应量过去一年仅增6.3%,通胀率为-1%.这也有亏损的危险,但瑞士央行将其储备多样化.成功扞卫汇价上限以及欧元兑美元下滑意味着,目前情况尚可.

真正的忧虑在于,瑞士央行如何应对欧元区危机恶化.近期瑞士央行总裁乔丹提到的资本控制,可作为紧急举措,但可能不会非常有效,几乎肯定是暂时性举措,此举会影响瑞士金融业.

瑞士门口最终会出现一种强大而安全的货币,该货币与类似瑞士的经济体相关,但规模要大得多,叫做德国.问题是难以判断那一天何时出现,货币博弈终局何时将至.在那之前,钟表匠变成的赌徒都不能有一丝的懈怠.(完)