〔中国汽车〕2012年老旧汽车报废更新补贴标准持平于上年,最高补1.8万元

路透北京6月14日电---中国确定今年的老旧汽车报废更新补贴标准,各项标准均与上年持平,保持了相对往年较高的补贴水平,最高补贴额为18,000元人民币.这有利于鼓励车市加快更新,并淘汰高排放车型.

商务部和财政部周三公告称,2012年内交售给报废汽车回收企业,使用年限为6-15年,并于当年更新的农村客运车辆,补贴每辆车11,000元.

对于使用年限为8-15年的老旧城市公交车,乘坐人数为20人或以上的补贴每辆车18,000元,不到20人的补贴11,000元.

对于使用年限为10-15年的老旧半挂牵引车和总质量大于等于12吨的重型载货汽车,每辆车补贴18,000元.

2011年在国内汽车市场放缓之际,政府上调老旧汽车报废更新的补贴标准,以达到回忆老旧新车更换,鼓励国产汽车发展及淘汰高排放车型的作用.

去年出台的标准,将上述的城市公交、农村客运、重型载货汽车分别由1.5万元、1万元、5,000元调增至1.8万元、1.1万元、1.8万元,同时将使用年限分别由7至9年、4至8年、7至9年调整为8年或以上、6年或以上、10年或以上,且不到15年.(完)

参看详情请点选(here)