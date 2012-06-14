〔中国汽车〕2012年老旧汽车报废更新补贴标准持平于上年,最高补1.8万元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京6月14日电---中国确定今年的老旧汽车报废更新补贴标准,各项标准均与上年持平,保持了相对往年较高的补贴水平,最高补贴额为18,000元人民币.这有利于鼓励车市加快更新,并淘汰高排放车型.
商务部和财政部周三公告称,2012年内交售给报废汽车回收企业,使用年限为6-15年,并于当年更新的农村客运车辆,补贴每辆车11,000元.
对于使用年限为8-15年的老旧城市公交车,乘坐人数为20人或以上的补贴每辆车18,000元,不到20人的补贴11,000元.
对于使用年限为10-15年的老旧半挂牵引车和总质量大于等于12吨的重型载货汽车,每辆车补贴18,000元.
2011年在国内汽车市场放缓之际,政府上调老旧汽车报废更新的补贴标准,以达到回忆老旧新车更换,鼓励国产汽车发展及淘汰高排放车型的作用.
去年出台的标准,将上述的城市公交、农村客运、重型载货汽车分别由1.5万元、1万元、5,000元调增至1.8万元、1.1万元、1.8万元,同时将使用年限分别由7至9年、4至8年、7至9年调整为8年或以上、6年或以上、10年或以上,且不到15年.(完)
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--发稿 李然; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。