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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 08:46 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初持平,公债上扬

路透首尔6月14日电---韩元兑美元周四在此间市场盘初基本持平,追随欧元兑美元的相对韧性.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,167.6,周三此间市场收报1,168.4.

韩国综合股价指数.KS11下跌0.1%至1,858.19点.

6月三年期公债期货KTBc1涨0.05点至104.79.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,167.6 1,168.4

日圆/韩元JPYKRW=R 14.7083/183 14.6701/782

韩国公债期货KTBc1* 104.79 104.74

韩国综合股价指数.KS11 1,858.19 1,859.32

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 李爽;审校

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