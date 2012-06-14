《全球主要国家债券发行预告》--6月14日-6月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月14日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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6/14 英国 15亿英镑 票息4.0%,2060年到期的公债
6/14 1700 美国 30年期公债
6/14 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/14 0130 日本 20年期公债
6/14 意大利 20-30亿欧元 票息2.5%,2015年3月1日到期的BTP债券
6/14 意大利 7.5-15亿欧元 (票息4.25%,2020年3月1日到期的BTP债券;
票息4.25%,2019年2月1日到期的BTP债券)
6/15 英国 标售国库券
6/18 1530 美国 13周和26周期国库券
6/18 0120 日本 一年期贴现国库券
6/18 1250 法国 BTF债券
6/19 西班牙 12和18个月期国库券
6/19 加拿大 74亿加元 98天期国库券
6/19 加拿大 28亿加元 168天期国库券
6/19 加拿大 28亿加元 350天期债券
6/20 加拿大 两年期公债
6/20 0600 德国 50亿欧元 联邦债券
6/21 法国 中期政府债券(BTAN)
6/21 法国 OATi指数关联公债
6/21 西班牙 公债
6/21 英国 32.5亿英镑 票息1.75%,2022年9月7日到期的公债
6/21 1700 美国 30年期通膨保值债券(TIPS)
6/21 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/14 0130 日本 流动性供给标售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 王兴亚
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。