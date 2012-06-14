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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 08:58 BJT

〔全球金市〕金价连涨四日后持稳,美国数据疲弱助燃刺激举措预期

路透新加坡6月14日电---金价周四持稳,上日连续第四日上涨,当时美国疲弱数据助燃对其推出货币刺激举措的预期,而且在希腊周日大选前投资者仍心有疑虑.

0019GMT,现货金XAU=几乎持平,报每盎司1,616.69美元,脱离上日所及一周高位1,624.36.

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