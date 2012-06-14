美国与加拿大经济指标预测--6月14日-6月21日****

《专栏》货币掉期业务的市场需求日益扩大
中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
路透6月14日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月14日(四)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -0.2% 持平
(较上年同期) +1.8% +2.3%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
1230 美国实质所得 5月 -- 持平
1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,323 赤字1,241.1
1230 加拿大产能利用率 第一季 80.5% 80.5%
1230 加拿大新屋价格 4月 +0.3% +0.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月9日当周 37.5 37.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.775
续请失业金人数(万人) 6月2日当周 326.9 329.3
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.2%
6月15日(五)
1230 加拿大制造业销售 4月 +0.3% +1.9%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 13.00 17.09
1300 外资由交易途径净买入美国长期证券(亿美元) 4月 -- 净买入362
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超204.7
1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.1% +1.1%
产能利用率 79.2% 79.2%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 77.5 79.3
现况指数 85.3 87.2
预期指数 71.8 74.3
1430 美国ECRI一周领先指标 6月8日当周 -- 121.6
----------------------------------6月18日当周--------------------------------
6月18日(一)
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 29 29
6月19日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月16日当周 -- -0.7%
1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 72.5 71.7
建筑许可年率(万户) 73 72.3
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 -- +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月16日当周 -- +2.0%
-- 美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)为期两天会议的首日
6月20日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月15日当周 -- 949.4
再融资指数 -- 5,334.3
1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%
6月21日(四)
1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 -- +0.4%
扣除汽车后的零售销售(较前月) -- +0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月19日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续领失业金人数(万人) 6月12日当周 -- --
1258 Markit美国制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 54.0
1400 美国领先指标 5月 +0.1% -0.1%
1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 4月 -- +1.8%
(较上年同期) -- +2.7%
1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 459 462
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 2.1 -5.8
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 -- 1.10(完)
--编译 石冠兰;审校 张荻
中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
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