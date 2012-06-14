〔路透调查〕英国央行推出更多QE政策可能性在50%,欧元区局势是关键

* 英国央行推出更多量化宽松举措的可能性为50%

* 英国经济预计在本季度再度成长

* 2012和2013年成长前景下修

路透伦敦6月13日电---路透调查周三显示,英国央行重新启动量化宽松(QE)政策的机率为50%.是否做出这种决定,可能取决于欧洲债务危机能否在近期得到解决.

本周接受调查的25位分析师预测中值显示,英国央行扩大3,250亿英镑(5,050亿美元)量化宽松规模的可能性为50%.

年初英国经济重回衰退,欧元区债务危机愈演愈烈,要求英国央行采取行动的压力与日俱增.

"围绕欧元区存在大量不确定性,该地区所发生的情况,将决定英国货币政策."经济与商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)资深分析师Scott Corfe表示.

"如果欧债危机明显加深,那么几乎肯定会推出新一轮量化宽松.不过,要是政界人士能让市场相信,他们正在致力于某种可持续的解决方案,那么英国央行可以按兵不动."

上周六,西班牙成为向欧盟寻求救助的第四个国家.本周末的希腊大选将左右欧元区的未来.

**要QE还是不要QE,这是个问题**

认为扩大量化宽松机率高于50%的分析师均表示,英国央行将把其规模增加500亿英镑.分析师对量化宽松政策整体规模的预估从3,250亿到5,000亿英镑不等.

经济前景不确定和一系列相互矛盾的经济数据,使得许多分析师在近几个月不断修改其量化宽松政策预期.最新调查中,有五位分析师较两周前提高了整体支出预期,有两位分析师则下调了预估.

调查显示,分析师认为英国经济本季度料仅成长0.1%.

英国经济预计将在7-9月当季反弹0.6%,主要是受到伦敦奥运会和比赛门票销售的带动.随后成长将在年底前放缓至0.4%.

今年英国经济成长平均水平料为0.2%,低于一个月前的预估值0.4%.这是2010年11月路透开始针对该问题展开调查以来的最低预期.

2013年英国经济预计将仅成长1.5%,略低于前次调查.

**左右为难**

英国央行正在面对支持成长的同时控制通货膨胀的两难境地.现在通胀率明显高于2%的目标水平.

尽管英国4月通胀率大幅下滑,但仍在3%的高位.上月时,英国央行表示若要回到2%的目标水平,所需时间可能比之前预期的要多九个月.

调查结果显示,分析师认为至少在2014年前,通胀率在任意一季度都不会落入目标水平.

"通胀问题是阻止英国央行委员支持扩大资产购买计划的关键障碍."Moody's Analytics的Melanie Bowler表示.

调查结果中值显示,至少在2014年前,英国利率都将保持在0.5%的纪录低位.分析师中无人预计明年1月前会有任何行动.

受访分析师亦没有人认为将会降息,只有约三分之一的人认为明年底前将会有升息.(完)