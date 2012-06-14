〔中国经济〕改革处于攻坚期,收入分配和垄断行业等改革亟待推进--人民日报

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京6月14日电---人民日报周四报导称,中国的改革正处于攻坚阶段,收入分配、垄断行业、民间投资、政府职能、公共财政等方面的改革亟待深入推进,如何正确处理好政府与市场的关系仍有待进一步探索.
报导称,关键领域改革已取得突破,改革要向纵深推进.当前中国经济面临的种种矛盾和问题,背后的深层次原因多是体制机制问题.
报导援引中国国家发展和改革委员会称,下一步深化改革的着力点是消除三大相互联系的体制机制障碍,即不利于发挥市场基础性作用特别是不利于公平竞争的体制机制障碍、不利于贯彻落实科学发展观特别是不利于转变经济发展方式的体制机制障碍、不利于构建社会主义和谐社会特别是不利于社会公平正义的体制机制障碍.
报导称,未来新的成品油定价机制将进一步缩短调价周期,更加灵敏地反映市场变化,增加透明度.
"中国经济的未来,不仅要走低碳之路,还要走高技术引领的创新之路."报导称.(完)
--发稿 李文科;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。