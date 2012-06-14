〔中国经济〕改革处于攻坚期,收入分配和垄断行业等改革亟待推进--人民日报

路透北京6月14日电---人民日报周四报导称,中国的改革正处于攻坚阶段,收入分配、垄断行业、民间投资、政府职能、公共财政等方面的改革亟待深入推进,如何正确处理好政府与市场的关系仍有待进一步探索.

报导称,关键领域改革已取得突破,改革要向纵深推进.当前中国经济面临的种种矛盾和问题,背后的深层次原因多是体制机制问题.

报导援引中国国家发展和改革委员会称,下一步深化改革的着力点是消除三大相互联系的体制机制障碍,即不利于发挥市场基础性作用特别是不利于公平竞争的体制机制障碍、不利于贯彻落实科学发展观特别是不利于转变经济发展方式的体制机制障碍、不利于构建社会主义和谐社会特别是不利于社会公平正义的体制机制障碍.