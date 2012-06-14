〔标题新闻〕摩根大通CEO迪蒙称交易亏损不容争辩,但对政府限制华尔街的作法仍持批评态度

《专栏》货币掉期业务的市场需求日益扩大
中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
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中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。