〔中国债市〕财政部下周二将进行600亿元国库现金定存招标,期限三个月

欧洲汇市：英镑小跌，英国服务业PMI备受关注
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透上海6月14日电---中国财政部和人民银行周四公告称,将于下周二(19日)进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标,操作量600亿元人民币,期限三个月(91天).
刊登在央行网站的公告显示,本次国库现金定存招标为今年第六期,起息日为6月19日,到期日为9月18日(遇节假日顺延),具体招标时间为6月19日上午9:00至9:30.
今年以来财政部已进行了五期国库现金定期存款招标,期限为六及九个月.具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%
二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%
三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%
四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%
五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%
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2,600
财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
参看详情,可点选人民银行网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
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