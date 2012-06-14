〔G20会议〕各国预计西班牙将在峰会上澄清如何使用银行业救助资金

路透墨西哥城6月13日电---墨西哥财长Jose Antonio Meade周三表示,全球最重要经济体的领导人预期,西班牙下周将提供更多细节,说明该国将如何使用欧元区提供的援助金支持本国银行业.

国际评级机构穆迪周三调降西班牙公债评级三个级距至Baa3,较垃圾级别仅高一个级距,并表示该国银行业获得最新的欧元区救助将增加西班牙的债务负担.

欧元区财长上周六同意,将向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)贷款以支撑该国银行业,不过救助方案的结构尚未确定.

墨西哥将是6月18-19日20国集团(G20)峰会的主办国.此次峰会的主导议题就是欧元区债务危机.

"还缺乏一些细节,救助声明也引发了一些疑问.我们希望西班牙能藉参加峰会的机会予以澄清."Meade表示.(完)