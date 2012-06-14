〔G20会议〕各国预计西班牙将在峰会上澄清如何使用银行业救助资金

更新版 1-香港个股：中国再保险首度境外发行8亿美元票据，获2.5倍超额认购
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透墨西哥城6月13日电---墨西哥财长Jose Antonio Meade周三表示,全球最重要经济体的领导人预期,西班牙下周将提供更多细节,说明该国将如何使用欧元区提供的援助金支持本国银行业.
国际评级机构穆迪周三调降西班牙公债评级三个级距至Baa3,较垃圾级别仅高一个级距,并表示该国银行业获得最新的欧元区救助将增加西班牙的债务负担.
欧元区财长上周六同意,将向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)贷款以支撑该国银行业,不过救助方案的结构尚未确定.
墨西哥将是6月18-19日20国集团(G20)峰会的主办国.此次峰会的主导议题就是欧元区债务危机.
"还缺乏一些细节,救助声明也引发了一些疑问.我们希望西班牙能藉参加峰会的机会予以澄清."Meade表示.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透台北3月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,302.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)1,519.40亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减99.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/1 132.00 1,134.00 +1,002.00 *3/2 9,795.30 9,079.80 -715.50 3/3 3,408.00 1,819.00 -1,589.00 总计 13,335.30 12,032.80 -1,302.50 注*：3/2包含14天期定存单，金额共1,254亿台币。
当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。