〔中国公开市场〕今日进行150亿元91天正回购,本周净投放360亿--业内人士

《专栏》货币掉期业务的市场需求日益扩大
中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
路透北京6月14日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行150亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场继续净投放,规模360亿元.
央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购操作,期限28天,中标利率较上周下跌5个基点(bp);在中国央行三年半来首度降息之后,但跌幅小于市场预期.分析人士预计,周四将进行的91天期正回购中标利率亦将随之小跌.
[CN/MMTCN]
上周央行进行了200亿元91天期正回购操作,中标利率3.14%.
上周公开市场小额净投放20亿元,之前连续三周净回笼累计达1,990亿元;本周公开市场央票和正回购到期量合计810亿元,其中央票10亿元,正回购800亿元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
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中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
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