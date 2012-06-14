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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 09:27 BJT

〔中国公开市场〕今日进行150亿元91天正回购,本周净投放360亿--业内人士

路透北京6月14日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行150亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场继续净投放,规模360亿元.

央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购操作,期限28天,中标利率较上周下跌5个基点(bp);在中国央行三年半来首度降息之后,但跌幅小于市场预期.分析人士预计,周四将进行的91天期正回购中标利率亦将随之小跌.

[CN/MMTCN]

上周央行进行了200亿元91天期正回购操作,中标利率3.14%.

上周公开市场小额净投放20亿元,之前连续三周净回笼累计达1,990亿元;本周公开市场央票和正回购到期量合计810亿元,其中央票10亿元,正回购800亿元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

中国公开市场央行票据及正回购操作一览表.....[CN/MMTCN-CFACT]

中国央行票据未到期一览表...................[CN/MMTCN-CFACT]

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