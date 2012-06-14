《独家新闻》曼联放弃亚洲IPO计划,转往美国上市

欧洲汇市：英镑小跌，英国服务业PMI备受关注
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透新加坡/香港6月13日电---据消息人士透露,全球最受球迷欢迎的曼联俱乐部放弃在亚洲进行首次公开发行(IPO)的计划,打算转往美国上市.
曼联首先考虑在香港进行IPO,后来又计划去年下半年在新加坡上市融资10亿美元,但由于市场动荡导致上市计划搁置.
曼联拒绝对此置评.该俱乐部在英格兰联赛创下19次夺冠的纪录,拥有英格兰国脚鲁尼等明星球员.
由于变更上市地点,曼联可能对承销团队做出调整.瑞士信贷、摩根大通和摩根士丹利原本担任新加坡上市的簿记管理人,但消息人士称这个组合可能发生改变.
消息人士称,Jefferies也加入了承销团队.
该消息对亚洲股权资本市场又是一记打击,今年除了马来西亚之外,该地区交易数量急剧下滑.
考虑到市况动荡,亚洲的银行人士对曼联在美国的上市前景深表怀疑.
"曼联去美国上市很勇敢,祝它好运,"一名亚洲的银行人士表示.
其中的一名消息人士称,曼联一直打算定位为一家全球性媒体公司,而不是一个体育品牌,这表明美国上市对其可能更具有意义.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
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