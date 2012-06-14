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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 09:27 BJT

《汇市简讯》美元/台币站稳在29.90上方

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* 店头交易市场美元/台币料将开在29.94左右,此前隔夜无本金交割远期外汇(NDF)报29.92-95

* 在西班牙评级遭调降三个级距下,过去24小时多出现仓位调整

* 美元/台币仍持守在29.90上方,台湾央行料将在30.00压制汇价

* 美股回吐稍早涨势以平盘作收,为股市带来另一个利空指引 (完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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