《中国债券市场每日交易备忘》--6月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国泰君安证券40亿元人民币三个月期短融簿记建档(主体评级AAA),工行和建行等主承 南方电网50亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建行和民生银行主承 内蒙古高新控股有限公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 龙城旅游控股集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),南京银行主承 四川峨胜水泥2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 东营方圆有色金属7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承 浙江荣盛控股集团9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行和招商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 山航B( 200152.SZ )5亿元三年期中票1282195,票面利率4.29% 临沂矿业集团5亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1282194,基本利差2.00% 山西兰花煤炭实业集团6亿元一年期短融041254024,票面利率3.91% 东南(福建)汽车工业3亿元一年期短融041260028,票面利率4.45% 常州中小企业2.6亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据051202002,基本利差2.30% 潍坊中小企业2亿元三年期集合票据051202003,票面利率5.45% 招商局集团20亿元三个月期超短融011213001,票面利率2.98% 天利高新( 600339.SS )2亿元一年期短融041254025,票面利率4.45% 广西有色金属集团13亿元三年期中票1282196,票面利率4.84% 苏州工业园地产公司20亿元七年期固息债1280165,票面利率5.79% 重庆渝隆资产经营公司8亿元七年期固息债1280166,票面利率6.87% 江西水利投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280167,票面利率5.60% ============================================================================== 三、缴款: 芜湖经济技术开发区建设投资公司7亿元六年期固息债1280171,票面利率6.70% 芜湖经济技术开发区建设投资公司10亿元10年期固息债1280172,票面利率6.90% 山东安德利集团3亿元一年期短融 莱美药业( 300006.SZ )1.2亿元一年期短融 武汉钢铁集团20亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 西安曲江文化产业集团10亿元一年期短融1181275到期兑付,票面利率5.30% 中国航天科技公司15亿元10年期固息债078022付息,票面利率4.50% 泰格林纸集团8亿元10年期固息债078023付息,票面利率5.38% 国家开发银行200亿元10年期固息债110238付息,票面利率4.61% 进出口行193.2亿元五年期浮息债(一年定存基准)110309付息,基本利差0.62% 三明市国有资产投资公司10亿元七年期固息债1180116付息,票面利率6.99% 陕西东岭工贸集团4亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180117付息,票面利率5.98% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --据悉,监管部门拟定的有关保险投资松绑政策的十几份文件,将为保险资管行业转型指明 方向,保险资管公司将由专门管理保险资金的金融机构转型为综合管理多种资产的专业资产管 理机构,将视野放宽至整个金融业,银行、信托、券商、基金均被纳入这盘创新大棋中. --中国确定今年的老旧汽车报废更新补贴标准,各项标准均与上年持平,保持了相对往年较 高的补贴水平,最高补贴额为18,000元人民币.这有利于鼓励车市加快更新,并淘汰高排放车 型.[ID:nSB1608978] --国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 刘昕/李宏薇; 审校 边竞/冉莹