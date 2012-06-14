《热点透视》巴西对IMF的最后通牒突显当今世界新秩序

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Raul Gallegos 编译 郑茵

路透纽约6月13日电---巴西对国际货币基金组织(IMF)的最后通牒突显出当今世界的新秩序.以总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)为首的巴西政府威胁称,如果发展中国家不能得到更多的话语权,巴西对IMF的出资金额将不会有最初计划的那么多.若想实现在IMF的抱负,巴西或应施展出更好的外交手腕,但此次交涉语气之强横,揭示出全球经济格局已经发生了怎样的转变.

就在10年前,巴西的担心还在于自己能得到多少帮助,而不是要贡献多少.2002年那场严重债务危机中,巴西从IMF获得300亿美元融资,用来帮助支撑羸弱的本币.10年后,轮到欧洲等地区因受财政危机重创而通过IMF向巴西伸手要钱了.中国和印度亦被求助.

虽然IMF很需要他们的资金,但巴西等新兴市场国家在这个组织里却并不拥有与之相称的影响力.IMF用一种秘而不宣的公式来计算投票权分配,把更大的话语权赋予那些经济规模较大,在国际舞台上比较露脸的国家.按照2010年签订的协议,发展中经济体将会获得更多的IMF投票权.预计在执行董事会24个席位中,欧洲将会让出两席给发展较快的国家.

但是,这项变革却因为必须获得成员国议会的批准而遇阻.美国和一些欧洲国家的议会尚未对此点头.更有甚者,在近期改革仍悬而未决的情况下,IMF成员国已经在开始讨论2014年投票权分配的框架了.

拉加德在角逐IMF总裁之位时曾向发展中国家保证,不会再以"权力平衡"的方式来分配投票权.但时至今日情况几乎没有什么改变,巴西急于利用这次机会推进此事也就可以理解了.当然,日本愿意出资而不附带任何条件.巴西可能也想过像这样隐忍不发,以表现出类似的全球领袖风范.巴西将不得不冀望,今后可别让自己再使用这种咄咄逼人的做法.