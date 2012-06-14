《热点透视》伊朗遭受石油制裁之痛才刚刚开始

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani; 编译 王翔琼

路透迪拜6月13日电---伊朗遭受制裁之痛才刚刚开始.在出口放缓和价格下滑的情况下,该国的石油收入可能已下降近三分之一或350亿美元.随着美国制裁力度的逐步加强以及中国明显呈现出准备跟进的姿态,伊朗政府的预算或会深陷赤字.

制裁之举步步紧逼.美国和欧洲先前并未动用最严厉的制裁措施,直到月底才予以实施,然而据业内消息人士表示,此时该国的日原油出口量已降至150万桶,上年同期为250万桶.

布兰特原油今年迄今的均价为121美元,若以当的前出口水平而言,今年伊朗或能创造670亿美元的石油收入,估计上年则是超过1,000亿美元.

情况只可能变得更糟.国际能源署预计伊朗出口将再下降三分之一.中国国有炼油公司--中国石油化工本周稍早出人意料地表示,今年设定的伊朗石油进口目标较去年低20%,并指出已拒绝接受该国低价原油.[ID:nSB1604072]

美国制裁的目的也是要继续施加压力.

尽管伊朗石油买家已初步削减进口规模,预料他们仍持续缩减进口.若把伊朗折价出售原油纳入考量,该国今年的总石油收入将更低.

国际货币基金组织(IMF)在几个月前曾预计,伊朗2012年的财政赤字与国内生产总值(GDP)之比为0.2%,日石油出口量为200万桶.

IMF估计,若要平衡预算,伊朗需要以每桶117美元的价格出售.伊朗自身的数据却有所不同,其认为每桶售价在85美元刚好可以达到收支平衡.

根据Breakingviews的粗略估算显示,无论如何,伊朗日出口150万桶的原油需以每桶185美元的价格出售,方能达到去年的出口收入水平.官方外汇储备估计有1,130亿美元,或能帮忙融通赤字,但伊朗已在实施减支措施;另外风险在于,如果伊朗央行被要求通过印钞来进行救助,通胀可能升至更高.由于伊朗经济正遭受着低经济增长的冲击,生活在制裁之下会显得格外地痛苦.(完)