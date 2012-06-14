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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 09:41 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货小升,此前供应疑虑缓解一度压低新作合约

路透悉尼6月14日电---美国玉米期货价格周四小升,新作合约收复上日部分失地.此前天气预报显示美国中西部谷物带将迎来降雨,略微缓解供应疑虑,一度打压新作合约下跌.

CBOT-12月玉米期货CZ2涨0.24%,上日跌2%.旧作7月合约CN2涨0.42%,周三升1%,受益于乙醇生产商需求以及农民销售速度缓慢.

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