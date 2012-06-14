《全球股市分析》下半年如何布置仓位

路透纽约6月13日电---2012年的股市,既有14年来最佳第一季表现,又有去年9月以来最差单月表现,难怪投资者要对冲风险了.

进入下半年,一些资产管理经理既在逐渐增加防御类的派息股,又在增加风险较高的小公司股票.另一些经理人在购买德国股票,还有一些在购买较高收益的公司债,以及增加现金持仓.

投资者面临的挑战将包括大的宏观经济问题,例如欧债危机和美国财政危局.如果美国国会不在年底前推迟计划中的增税和减支,美国经济就将面临重陷衰退的威胁.此外还有即将展开的美国大选,这让投资者又要面临五个月的市场不确定性.

"我通常是个乐观主义者,但目前同时存在如此多的高墙需要我们去攀越,"美国基金公司Spectrum Management Group联合创始人Bob Phillips说,该公司管理资产规模3.50亿美元.

目前可供投资者作为指引的长期趋势很少.截止周三收盘,标准普尔500指数自第二季以来累计跌幅达6.6%,该指数在今年第一季飙涨12%,录得1998年以来的最大首季涨幅.

**谨慎乐观**

美国经济慢速成长,可望抵销欧洲经济的进一步放缓.很多分析师预料美国今年经济成长率在2-2.5%之间.

花旗首席美国股票策略师Tobias Levkovich称,与欧洲的债务问题相比,他依然更担忧美国的财政悬崖.

"关于所有与欧洲疑虑的讨论,我们目前正见到和2007年及2008年类似的扩散效应,当时问题从次优抵押贷款蔓延至企业信贷."他说.

Levkovich预计,标准普尔500指数今年将收在1,425点,较周三收盘位1,314点高出8.4%.他说,投资者持有高质量派息公司股票的结果,会好过持有材料或能源等对经济敏感的行业.

晨星(Morningstar)基金分析师Samuel Lee指出,规模92亿美元的SPDR S&P Dividend ETF(SDY.P)是一个很好的选择方案,这档ETF握有标准普尔1500成分股中60档最高收益的股票,且过去25年曾调高年度股利者.这支基金管理费标准为每投资100美元收取0.35美元,收益率在3.2%.该基金主要持有的股票包括Pitney Bowes(PBI.N)、Leggett&Platt(LEG.N)和美国电话电报公司(T.N).

规模9,100万美元的Artio U.S. Small Cap Fund(JSCAX.O)经理Sam Dedio表示,他预计美国大选和欧洲问题将令股市在今年余下时间内波动.他计划等待市场下跌的时机来增加基金仓位,其中包括WSFS Financial(WSFS.O)和Questcor PharmaceuticalsQCOR.O等公司股票.

房市也可能帮助美国经济抵御欧洲进一步放缓的影响.OppenheimerFunds固定收益主管Krishna Memani本周在客户电话会议上指出"房市已经触底",他预计消费者信心和消费的上升将带动经济进一步扩张.

**放眼国际**

长线投资人则放眼国际,寻找具良好价值的投资标的.

旧金山Forward Management的投资主管Nathan Rowader表示,本季股市的多数跌势都是受欧洲消息和中国经济放缓所推动.

Rowader指出,今年下半年,投资人将意识到国际企业遭大幅低估,外国市场将出现大幅反弹.

他表示,持有新兴市场指数基金的投资者将有最佳表现.晨星的分析师已挑选WisdomTree新兴市场股票上市交易基金(ETF)(DEM.P),做为其新兴市场股票的布局标的.晨星分析师Patricia Oey表示,该档基金的投资组合中,约20%配置在巴西和台湾,而避免像许多其他对手基金一样超配在材料股.

这支规模35亿美元的基金每投资100美元收费0.63美元.报酬率为4.5%.

纽约州资产管理公司Manning & Napier的全球投资策略主管Marc Tommasi表示,年底前全球经济成长状况会很糟,美国经济扩张2%甚或更低.该公司旗下管理资产规模为447亿美元.

但他指出,欧洲相关疑虑会引发一些机遇."我们认为欧洲股票估值颇具吸引力."他对德国企业特别有兴趣,他认为在经济成长缓慢的环境下,这些企业可望持续超越竞争对手.

希望押宝德国的投资人可考虑iShares MSCI德国指数(EWG.P),其中涵盖德国50大企业,最大的持股为西门子(Siemens)(SIEGn.DE)、巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)及思爱普(SAP)(SAPG.DE).据晨星资料,该基金每投资100美元收费0.51美元,报酬率3.5%.(完)