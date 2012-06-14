〔中国汇市〕人民币早盘小升但涨幅明显不及中间价,因美元买需显旺

* 人民币即期早盘小涨

* 美元买盘旺,汇价涨幅不及中间价

* 投资者持续聚焦欧元区最新动向

* 汇价较中间价跌幅连续第六日高于0.7%

路透上海6月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘小涨.美国经济数据疲弱,加大美联储推出刺激政策的可能性;而隔夜海外投资者削减欧元空仓,令其获得提振,人民币中间价亦顺势高开.不过,鉴于美元需求仍较旺,即期汇价涨幅明显不及中间价.

北京一银行交易员指出,近期中间价与美元指数.DXY之间具有很强的相关性.机构也多将聚焦点放在欧元区最新动向,包括意大利公债标售,以及周末的希腊选举.

"(美元兑人民币)下也下不去,上去离涨停也比较近,上也上不去.整体就这样横着了,"他认为.

北京时间11:20,人民币兑美元即期报6.3675元,上日收报6.3691元;中间价CNY=PBOC报在6.3191元,上日报6.3271元.今早即期汇价最低曾至6.3693元,较中间价跌0.79%.

美元买盘偏多令市场重心下移,即期汇价较中间价跌幅连续第六个交易日高于0.7%.上述交易员表示,央行汇改的目的就是由供求关系决定汇率.只要不出现买不到美元,汇价频繁触及1%边界的极端情况,央行就不会有太多干预的动作.

北京时间11:24,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3665/85元,上日尾盘报6.3675元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4160/90,上日尾盘为6.4180元.

美国5月零售销售连续第二个月下降,生产者物价指数(PPI)降幅为三年来最大,令美国联邦储备理事会(美联储)采取进一步行动以支撑脆弱经济的可能性增大.[ID:nSB1608600]

东京汇市欧元在周四亚洲市场早盘稳稳守住隔夜市场录得的多数涨幅,而澳元等商品货币则在美股收跌后重新承压.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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