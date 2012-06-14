美议员要求华为与中兴披露运作资料

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月13日电（记者 Jim Wolf）---美国国会议员向华为和中兴(000063.SZ)施压，要求两家公司披露内部运作资料，以调查他们是否对美国电信业构成安全威胁。

美议员周二致信华为和中兴索要相关资料，其中包括与中国政府的往来，以及五家咨询公司提供给他们的建议等资料。这五家公司包括IBM(IBM.N)、埃森哲(ACN.N)和普华永道PWC.UL等。此外，他们还询问中兴在伊朗的业务。

美国众议院情报委员会对华为和中兴进行调查，表明他们担心两家公司可能有意或无意地供应不安全技术。

该委员会担心，华为和中兴的软件或硬件设备可能含有后门，能让他们侵入美国电信系统，或是破坏美国网络，就像报导所称美国和以色列对伊朗铀浓缩离心机发起的网络攻击那样。

该委员会主席、共和党人罗杰斯（Mike Rogers）和委员会高级成员、民主党人鲁珀斯伯格（Dutch Ruppersberger）在致华为和中兴高层的信中称，正调查“可能与中国政府有关的公司对我们的关键基础设施和反情报工作构成的威胁”。

该委员会索要两家公司的历史和合同信息，以及他们与中国政府、军方及央行的关系等资料。

情报委员会要求华为和中兴三周内作出答复。

华为驻华盛顿发言人普拉默（William Plummer）称：“我们打算作出回应。”中兴发言人David Dai Shu通过电邮称，中兴致力于“保持透明、坦荡和配合”。

记者联系IBM、埃森哲和普华永道就他们向华为和中兴提供建议一事置评，三家公司均未回应。（完）