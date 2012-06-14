(重发)《热点透视》释疑解惑:什么是欧元区共同债券

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(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 张涛/李爽/肖群英/程琳/

路透伦敦6月13日电---关于欧元区共同债券的设想越来越多,欧元区政治人物将在本月的峰会上仔细研究关于共担债务的各种建议.本文将回答你关于Eurobill、偿债债券(redemptions bond)、红色/蓝色债券、赤字债券等的所有疑问.你可能一直想知道这些内容,但从来不敢开口问.

**Eurobill**

这是最容易实施也是争论最少的方案,因其只需相对较小的风险转移,而且各国基本上不用出让主权.这个建议是法国学者Christian Hellwig和Thomas Philippon提出来的,只涉及短期债券.

各国可以发行相互担保的短期债券,并把发债规模占一国国内生产总值(GDP)的比例限制在一定水平以下,可能是10%以下.由于短期债务很少重组,因此其潜在损失将很低;可以不让赤字过高的国家参与该计划,这样就降低了道德风险.此外,各国仍须发行长期债券,因此仍然受市场约束.该方案存在的一个问题是,欧元区各国政府可能避免把某国踢出去,担心会引发违约.

Eurobill能够快速实施,不需要修改禁止各国彼此承担债务的欧盟协定.但Eurobill不能独自解决目前的债务危机,因其只覆盖政府债务的很小部分,而且只涉及短期借款.可以把该计划看成是通向真正的共同债券的漫长道路上的第一步.

**赤字债券**

第二个建议--赤字债券将只涉及新债务.德国明镜周刊(Der Spiegel)报导,包括欧央行总裁德拉吉在内的四位高级官员在研究这个想法.

赤字债券将补充各国政府税收收入以外的政府支出.作为交换条件,将有一个中央机构控制借款规模以及用途.各国政府仍必须负责危机前欠下的债务.控制未来债务,同时不将负债转为历史性债务,可以使其在德国更容易被接受.

但这一想法将要求各国放弃积欠赤字的权利,成员国只能自由选择如何花费能够自行掌控的那部分收入.该方案的一个变体是,各国政府可以在赤字相当于GDP比例在3%以下时自由安排,只有超过该比例时才启动新应对机制.该建议旨在使其更符合赤字国家的胃口.

此建议涉及的一个关键问题是,各国仍然必须为现有债务再融资.若他们不能在市场上再融资,可能需要债务重组或进一步申请救助.因此赤字债券并不一定会解决危机.

**红蓝债券**

第三个构想是动用欧元债券来为不超过一定水平的债务提供融资,如相当于国内生产总值(GDP)60%的公共债务.任何超过该水平的债券将需要由各国政府来发行.

根据智库Bruegel筹划的这一新颖想法,共同承担的债券被称作"蓝债券",其余债券称为"红债券".

欧洲各国政府发行红债券将要受到市场约束,以限制他们借用邻国信用来填补本国巨额赤字的能力.行为不端的国家还将面临罚款或减少共同债券发行额度的制裁.该建议可能需要修改欧盟协议,取决于结构设定.

但该计划或许也无法解决欧债危机,因负债水平高的国家恐将难以发行红债券.仅意大利就需要发行超过9,000亿欧元的次级公债.若债台高筑的国家不能发行红债券,他们可能需要再次债务重组或更多纾困资金.

**偿债债券**

如果说红色债券和蓝色债券的构想,要求是债务不超过一定水平,那么偿债债券这个设想就是为超过一定水平的债务所设.德国政府经济顾问提出的这个概念,将允许债务与GDP之比超过60%国家,为超过60%的部分发行欧元债券,然后必须在25年内还清.

这个还债期限,大致符合欧元区政府做出的在未来20年将债务/GDP之比降到60%的承诺.但这个联合融资机制应该可以降低付息成本,减少整顿过程中的痛苦.至于道德风险也无需担忧,因各国去年达成了要将保持平衡预算写入宪法的协议.他们还将拿出担保,以免违约连累其他国家,或许担保品是相当于举债规模20%的黄金或外汇储备.

由于这项协定属于临时性,而且存在约束,所以大概无需修改欧盟条约,而且应该能够经受住德国宪法法庭的挑战.不过,它也可能引起争议,因为它可能要求承诺迅速减少债务,这或许会让衰退更加持久,还要让纳税人背上多年撙节偿还旧债的包袱.政府可能还会对反感用黄金做担保的想法.

况且,该计划或许也解决不了危机,因为剩余最高可达60%GDP的债务还得由各国自己解决融资问题,如果他们解决不了,大概还是得重组债务,甚至是违约.

**共同发行债券**

为什么不把所有国家组织起来,让欧元区成员国集中发售所有债券,并透过联合和独立担保来互相支持呢?这个办法难道不能解决危机?也许可以吧.但是没人认真地提过这个议案,因为这会令一些国家有机大肆借款同时不受市场机制的约束,从而令其他成员国面临重大风险.即使是德国这样强大的国家,其信用也会因此而受损.

鉴于上述原因,在没有充分形成政治联盟的前提下,共同发售债券是不可思议的.这需要花费许多年的时间,并且在政治上也未必获得接受,即使是那些受益最大的国家.

欧洲领导人将在6月28和29日举行会议时讨论欧元区共同债券问题.不过市场不要希望能出台快速解决的方案.能够迅速推出的政策,其本身并不能停止危机.更为激进的议案需要花费时间,在政治上也会面临障碍.(完)