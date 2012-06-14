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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 10:22 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆亚洲时段在78.80-79.08窄幅区间交投

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* 澳元/日圆亚洲时段几无变动,迄今在78.80-79.08的窄幅区间交投

* 79.50上方走势仍料沉重,近来三次试图上破该水准未果

* 昨天、周一和上周四分别高见79.55、79.70和79.71

* 支撑位见于今日低点78.80和昨日低点78.81

* 更多支撑位于一目均衡基准线77.78

* 一目均衡转换线不断上升,目前见于77.45 (完)

--编译 艾茂林;审校 张若琪

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