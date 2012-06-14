《汇市简讯》美元流动性将改善,印尼央行将开展每周美元标售

更新版 1-香港个股：中国再保险首度境外发行8亿美元票据，获2.5倍超额认购
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
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* 美元流动性即将明显改善,因印尼央行(BI)计划开展每周美元存款标售
* 届时BI能通过直接外汇干预或互换来使用美元
* BI昨天首次标售7亿美元,吸引认购16.15亿美元
* 根据BI的意愿,随后的每周例行标售可能在每周三或周四
* BI通过七天存款协议募集资金5.50亿美元,加权平均利率为0.16709%
* BI还通过15天存款协议筹集1.50亿美元,加权平均利率为0.18%.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透台北3月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,302.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)1,519.40亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减99.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/1 132.00 1,134.00 +1,002.00 *3/2 9,795.30 9,079.80 -715.50 3/3 3,408.00 1,819.00 -1,589.00 总计 13,335.30 12,032.80 -1,302.50 注*：3/2包含14天期定存单，金额共1,254亿台币。
当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。