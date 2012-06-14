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债券 | 2012年 6月 14日 星期四 10:48 BJT

《汇市简讯》美元流动性将改善,印尼央行将开展每周美元标售

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* 美元流动性即将明显改善,因印尼央行(BI)计划开展每周美元存款标售

* 届时BI能通过直接外汇干预或互换来使用美元

* BI昨天首次标售7亿美元,吸引认购16.15亿美元

* 根据BI的意愿,随后的每周例行标售可能在每周三或周四

* BI通过七天存款协议募集资金5.50亿美元,加权平均利率为0.16709%

* BI还通过15天存款协议筹集1.50亿美元,加权平均利率为0.18%.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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