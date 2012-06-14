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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 10:56 BJT

《汇市简讯》美元指数继续盘整,动能指标指向走低

0244GMT

* 美元指数隔夜下跌0.4%,由欧元/美元的空头回补带动

* 美元指数第二周介于81.78/82.89区间盘整

* 日线动能指标向下,有进一步下跌的空间

* 波林格区间收缩,指向继续整固

* 亚洲市场平静,呈现区间交投,倾向于走低 (完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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