《路透精英汇》卡巴斯基称全球须共同努力阻止"网络恐怖主义"

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Tova Cohen/Maayan Lubell

路透特拉维夫6月6日电---卡巴斯基实验室首席执行官尤金·卡巴斯基(Eugene Kaspersky)周三称，只有全球共同努力，才能阻止"网络恐怖主义"新时代的到来。卡巴斯基实验室发现了攻击伊朗和一些中东国家电脑的Flame病毒。

尤金·卡巴斯基在特拉维夫召开的一个网络安全会议上称："这不是网络战，是网络恐怖主义，而且我担心这只是游戏的开始……我还担心这将是众所周知的世界末日。"

"我很害怕，真的，"他说。

Flame病毒是在近期发现的。研究人员称技术证据显示，该病毒是为使用Stuxnet病毒的国家而研发的。Stuxnet病毒在2010年曾攻击了伊朗的核设施。

安全专家称，Flame病毒是迄今发现的最复杂的恶意软件之一。他们仍在调查这一病毒，并认为它专门针对伊朗和中东国家的电脑。

尤金·卡巴斯基指出，美国、英国、以色列、中国、俄罗斯、印度、日本和罗马尼亚都有能力研发这样的软件，但没有说是哪个国家研发了Flame病毒。

"Flame病毒极其复杂，但我觉得许多国家都能研发相同或类似的病毒，即使眼下没有足够经验的国家也能做到，他们可以雇用或绑架工程师，或是雇用'黑客活动者'，"他说。

他补充说，各国政府必须像应对核武器或生化武器那样，通过合作阻止此类攻击，而且操作系统也必须重新设计。(完)