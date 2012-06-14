《路透精英汇》卡巴斯基称全球须共同努力阻止"网络恐怖主义"

中国证券：新疆地区企业IPO享受绿色通道，上证所已加大服务力度
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Tova Cohen/Maayan Lubell
路透特拉维夫6月6日电---卡巴斯基实验室首席执行官尤金·卡巴斯基(Eugene Kaspersky)周三称，只有全球共同努力，才能阻止"网络恐怖主义"新时代的到来。卡巴斯基实验室发现了攻击伊朗和一些中东国家电脑的Flame病毒。
尤金·卡巴斯基在特拉维夫召开的一个网络安全会议上称："这不是网络战，是网络恐怖主义，而且我担心这只是游戏的开始……我还担心这将是众所周知的世界末日。"
"我很害怕，真的，"他说。
Flame病毒是在近期发现的。研究人员称技术证据显示，该病毒是为使用Stuxnet病毒的国家而研发的。Stuxnet病毒在2010年曾攻击了伊朗的核设施。
安全专家称，Flame病毒是迄今发现的最复杂的恶意软件之一。他们仍在调查这一病毒，并认为它专门针对伊朗和中东国家的电脑。
尤金·卡巴斯基指出，美国、英国、以色列、中国、俄罗斯、印度、日本和罗马尼亚都有能力研发这样的软件，但没有说是哪个国家研发了Flame病毒。
"Flame病毒极其复杂，但我觉得许多国家都能研发相同或类似的病毒，即使眼下没有足够经验的国家也能做到，他们可以雇用或绑架工程师，或是雇用'黑客活动者'，"他说。
他补充说，各国政府必须像应对核武器或生化武器那样，通过合作阻止此类攻击，而且操作系统也必须重新设计。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
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