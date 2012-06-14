〔韩国经济〕第一季消费者债务增速放缓--韩国央行

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔6月4日电---韩国第一季消费者债务年增速放缓,受之前政府的控制措施影响,并符合经济降温的步调.
韩国央行周四表示,普通家庭和相关非盈利组织的债务3月底较上年同期增加7.7%,增幅为2009年底以来最小.
去年9月底的年增幅为8.5%,三个月前为8.8%.在2008年之前约三年间,增幅一直保持在两位数.
自去年以来,韩国已推出一系列旨在控制家庭债务增长的行政措施,因担心家庭债务负担沉重可能为爆发新的金融危机埋下种子.
汤森路透测算显示,尽管增幅放缓,3月底韩国家庭和相关非盈利组织拥有的债务仍相当于一年累加的国内生产总值(GDP)的88.6%.
韩国央行的数据显示,这几乎持平于2011年底的89.2%,而2008年全球金融危机爆发前为不到85%.
政府措施的效果到底怎样,尚不清楚,因为韩国第一季经济的名义年增幅降至2009年第二季以来最低.(完)
--编译 白云;审校 侯向明
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。