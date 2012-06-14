〔韩国经济〕第一季消费者债务增速放缓--韩国央行

路透首尔6月4日电---韩国第一季消费者债务年增速放缓,受之前政府的控制措施影响,并符合经济降温的步调.

韩国央行周四表示,普通家庭和相关非盈利组织的债务3月底较上年同期增加7.7%,增幅为2009年底以来最小.

去年9月底的年增幅为8.5%,三个月前为8.8%.在2008年之前约三年间,增幅一直保持在两位数.

自去年以来,韩国已推出一系列旨在控制家庭债务增长的行政措施,因担心家庭债务负担沉重可能为爆发新的金融危机埋下种子.

汤森路透测算显示,尽管增幅放缓,3月底韩国家庭和相关非盈利组织拥有的债务仍相当于一年累加的国内生产总值(GDP)的88.6%.

韩国央行的数据显示,这几乎持平于2011年底的89.2%,而2008年全球金融危机爆发前为不到85%.

政府措施的效果到底怎样,尚不清楚,因为韩国第一季经济的名义年增幅降至2009年第二季以来最低.(完)