〔马来西亚新股〕科威特投资局将在IHH的IPO中投资约1.5亿美元--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡/吉隆坡6月14日电---两名消息人士称,主权财富基金科威特投资局(Kuwait Investment Authority)将在马来西亚IHH Healthcare的20亿美元首次公开发行(IPO)计划中投资约1.5亿美元,IHH Healthcare拟在吉隆坡和新加坡两地上市.
消息人士表示,马来西亚退休基金EPF将单独投资约2亿美元.
这是科威特投资局继2010年在中国农业银行(601288.SS)的210亿美元IPO中投资8亿美元之后,在亚洲IPO交易中投资规模最大的一次.
其中一名消息人士对路透说,"这两个(科威特投资局和EPF)是IHH最大的基石投资者."
IHH Healthcare部分股权由国有投资机构Khazanah Nasional Berhad所持有,此次公开发行将是该国今年第二大规模IPO.此前Felda Global Ventures Holdings (FGVH.KL)于周三稍晚将其31亿美元IPO价格定在预期区间的顶部附近.(完)
--编译 侯向明;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。