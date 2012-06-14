〔马来西亚新股〕科威特投资局将在IHH的IPO中投资约1.5亿美元--消息

路透新加坡/吉隆坡6月14日电---两名消息人士称,主权财富基金科威特投资局(Kuwait Investment Authority)将在马来西亚IHH Healthcare的20亿美元首次公开发行(IPO)计划中投资约1.5亿美元,IHH Healthcare拟在吉隆坡和新加坡两地上市.

消息人士表示,马来西亚退休基金EPF将单独投资约2亿美元.

这是科威特投资局继2010年在中国农业银行(601288.SS)的210亿美元IPO中投资8亿美元之后,在亚洲IPO交易中投资规模最大的一次.

其中一名消息人士对路透说,"这两个(科威特投资局和EPF)是IHH最大的基石投资者."

IHH Healthcare部分股权由国有投资机构Khazanah Nasional Berhad所持有,此次公开发行将是该国今年第二大规模IPO.此前Felda Global Ventures Holdings (FGVH.KL)于周三稍晚将其31亿美元IPO价格定在预期区间的顶部附近.(完)