〔中国企业〕小米手机今年来销量已逾300万台,全年500万台无悬念--小米公司

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月14日电---成立仅一年多的中国小米公司正在国内手机市场上刮起一阵"旋风".公司周三晚间宣布,截止6月12日,小米手机今年来的销量已突破300万台,全年500万台已无悬念.
小米公司去年10月才开始销售其第一款手机,其销售模式为网络直销及向中国联通(0762.HK)(CHU.N)提供定制版手机.若按小米手机每台1,999元人民币价格计算,小米手机第一个完整的财政年度将实现100亿元以上的营收.
小米手机的售价在国内智能手机领域处于中低端位置,不过公司一直强调贯彻高配置,微利润的策略.去年国内智能手机出货量在1亿部左右,销售规模约200-250亿美元,其中苹果(AAPL.O),三星(005930.KS),诺基亚NOK1V.HE等国际品牌仍是主要的领跑者.
近日有消息人士透露,小米公司新一轮融资已接近完成,目前公司的估值已升至40亿美元.这意味着小米手机估值已是老牌手机厂商诺基亚市值的四成,并即将追上黑莓手机生产商Research in MotionRIMM.O的市值(54亿美元).[ID:nSB1588560]
--发稿 林琦 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。